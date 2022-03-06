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Путин предложил Макрону поработать с украинскими властями

17:19
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Киев не выполняет договоренности по эвакуации мирных жителей

Владимир Путин в воскресенье провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Президент России рассказал французскому лидеру об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС.
Путин назвал тяжелым решение о спецоперации на Украине

Физическая и ядерная безопасность станции надежно защищена. "Российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также рассказал Макрону, что Киев не выполняет договоренности по эвакуации мирных жителей. "Президенту Франции вновь было предложено активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права", - отметили в Кремле.

Российский лидер заявил Макрону о готовности к диалогу с Киевом при выполнении требований России. "Владимир Путин информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями", - сообщает Кремль.

Ранее в воскресенье Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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