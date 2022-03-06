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Пушилин: Киев должен был атаковать Крым и Донбасс 8 марта

16:47
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Вторжение планировалось одновременно, сообщил глава ДНР

По данным ДНР, украинские военные планировали атаковать территорию Донбасса и Крыма 8 марта 2022 года. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс

"Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно", - приводит его слова РИА Новости.

Пушилин также рассказал, что в штабе "Правого сектора" (организация запрещена в России) обнаружили ноутбук с разведданными о Донбассе и Крыме и маркировкой НАТО. По словам главы ДНР, это прямое доказательство того, что Альянс помогал националистам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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