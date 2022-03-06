Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

Документ опубликован в воскресенье

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, "если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств", передает ТАСС.

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