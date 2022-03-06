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Минобороны: уничтожена почти вся боеспособная авиация киевского режима

18:54
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

ВКС России вывели из строя аэродром в Виннице

Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена Вооруженными силами России в ходе спецоперации. Об этом ТВЦ.Ru сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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"Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета", - отметил он.

Кроме того, Конашенков рассказал, что ВКС России высокоточным оружием вывели из строя аэродром в Виннице.

В Минобороны также призвали работников украинских заводов ОПК не идти на поводу у Киева и покинуть территории своих предприятий. Обо всех планируемых ударах оборонное ведомство предупреждает заранее.

"В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса", - сообщил Конашенков.

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