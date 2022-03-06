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Минобороны документально подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

19:14
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

США боялись раскрытия этой информации

Минобороны России в воскресенье вечером обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.
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"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве предположили, что, когда началась специальная операция на Украине, США стали опасаться раскрытия информации о секретных экспериментах.

"Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - добавил Конашенков.

 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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Биолаборатория на Украине
Биолаборатория на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
Документы, подтверждающие разработку биооружия на Украине
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