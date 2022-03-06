Минобороны документально подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

США боялись раскрытия этой информации

Минобороны России в воскресенье вечером обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

"Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве предположили, что, когда началась специальная операция на Украине, США стали опасаться раскрытия информации о секретных экспериментах.

"Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты", - добавил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Ее цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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