Украинские националисты расстреляли мирных жителей на выходе из Мариуполя

Есть погибшие

Боевики из националистического батальона "Азов" (запрещен в России) расстреляли колонну мирных жителей, покидавших Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Народной милиции ДНР.

По предварительной данным, погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Ранее стало известно, что Донецкая народная республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны несколько сотен человек. В то же время Киев не желает воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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