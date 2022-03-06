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Украинские националисты расстреляли мирных жителей на выходе из Мариуполя

19:52
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Есть погибшие

Боевики из националистического батальона "Азов" (запрещен в России) расстреляли колонну мирных жителей, покидавших Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Народной милиции ДНР.
В Минобороны сообщили об освобожденных от националистов населенных пунктах на Украине

По предварительной данным, погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Ранее стало известно, что Донецкая народная республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны несколько сотен человек. В то же время Киев не желает воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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