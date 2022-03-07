ВС России открыли гумкоридоры для выхода людей из украинских городов

Контроль за эвакуацией ведется с воздуха

Вооруженные силы России открыли гуманитарные из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова.

Режим тишины начался в 10:00 по московскому времени после просьбы французского президента Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину.

ВСЕ России ведут беспрерывный контроль за эвакуацией, в том числе с использование БПЛА, передает РИА Новости.

"Все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", - заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Российская сторона уже уведомила ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гумкоридоров на Украине.

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