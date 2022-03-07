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Возбуждено дело после подрыва нефтебазы в Луганске

10:28
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Пожар виден с большого расстояния

На нефтебазе в Луганске произошел пожар после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
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По словам главы МЧС ЛНР Евгения Кацавалова, украинские силовики ударили из тактического ракетного комплекса "Точка-У". Повреждены два резервуара – один с дизельным топливом, другой – с бензином.

"На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкостей", - сообщил министр.

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