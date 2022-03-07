Россию хотели обвинить в создании экологической катастрофы

Три подвига российских военнослужащих на Украине Служба безопасности Украины совместно с националистами готовит крупную провокацию, которая может привести к радиоактивному заражению местности в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, СБУ и радикалы батальона "Азов" планируют подорвать экспериментальную ядерную установку в Харьковском физико-техническом институте. Ответственность за атаку Киев намерен возложить на Россию. Якобы по реактору был нанесен ракетный удар. Установка, как сообщили в Минобороны, уже заминирована.

Накануне в Харьков прибыли иностранные журналисты. Они, по замыслу Украины, должны зафиксировать подрыв реактора и обвинить Россию в создании экологической катастрофы, передает ТВЦ "Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"