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В Минобороны заявили о подготовке СБУ провокации с подрывом реактора

11:47
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Россию хотели обвинить в создании экологической катастрофы

Три подвига российских военнослужащих на Украине Служба безопасности Украины совместно с националистами готовит крупную провокацию, которая может привести к радиоактивному заражению местности в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, СБУ и радикалы батальона "Азов" планируют подорвать экспериментальную ядерную установку в Харьковском физико-техническом институте. Ответственность за атаку Киев намерен возложить на Россию. Якобы по реактору был нанесен ракетный удар. Установка, как сообщили в Минобороны, уже заминирована.

Накануне в Харьков прибыли иностранные журналисты. Они, по замыслу Украины, должны зафиксировать подрыв реактора и обвинить Россию в создании экологической катастрофы, передает ТВЦ "Центр".

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