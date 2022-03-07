Три подвига российских военнослужащих на Украине

ВС России проявляют настоящее мужество

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Замкомандира мотострелкового батальона, майор Иван Величко, выполняя боевую задачу в районе города Сумы, попал в засаду. В ходе ожесточенного боя, его расчет уничтожил две бронированные машины и около двадцати националистов. Несмотря на полученные ранение и контузию, Иван эвакуировал экипаж из горящего бронетранспортера и без потерь вывел всю свою группу из окружения.

Гвардии сержант Андрей Шатохин, рискуя собственной жизнью, спас командира мотострелковой роты. Заметив прицеливание националиста из гранатомета, военнослужащий закрыл офицера своим телом, при этом сам получил тяжелое ранение.

Благодаря действиям полковника Дениса Шишова удалось отразить семь атак многократно превосходящих сил противника в районе Каховки. В результате было уничтожено около двадцати единиц бронетехники и более 60-ти неонацистов. Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые удерживали переправу через Днепр до подхода основных сил.

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