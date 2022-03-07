Морозы вернутся в Москву 8 марта

Потепление начнется только через неделю

В центральные регионы России вернулись морозы. Температура воздуха на 10 градусов ниже нормы. А на Урале, в Поволжье и на Дальнем Востоке - сильные метели и гололед. На Сахалине объявлена лавинная опасность.

На Сахалине зима не отступает. Под властью циклона оказалась южная часть острова. В ближайшие два дня после обильного снегопада объявлена лавинная опасность в некоторых районах, в том числе и в Южно-Сахалинске. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и на Курилах. 7-8 марта обещают порывы ветра до 32 метров в секунду.

В Екатеринбурге о весне пока тоже ничего не напоминает. В регион вернулись метели и морозы. Днем - минус 15, а сегодня ночью столбик термометра опустится до минус 22.

В Оренбургской области сильные снегопады буквально парализовали движение на некоторых дорогах. Водители смогли за день проехать всего лишь 30 километров по трассе со скоростью пять километров в час.

А в Саратовской области борются с последствиями непогоды. В выходные прошел ледяной дождь. Произошел обрыв проводов. Без электричества остаются 10 населенных пунктов Балаковского района.

С северо-востока холод придет и в Центральную часть страны, где февраль был очень теплым.

"Сегодня за счет облачности у нас в Москве еще тепло. Ночью был слабый минус, днем сегодня ноль плюс два. По области до минус двух до плюс трех. В ночь уже пойдет холод. Ночью и утром восьмого марта будет 7-9 градусов мороза. По области - до минус 12", - сообщил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Со среды синоптики обещают настоящие зимние морозы. Температура опустится до минус 16-19 градусов. Потепление стоит ждать только со следующей недели, передает "ТВ Центр".

Екатерина Гоголева. "ТВ Центр."

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