Российские военные контролируют эвакуацию украинцев с помощью дронов

Обвинить Москву в срыве гуманитарной операции не получится

Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров для безопасного выхода мирных жителей из четырех городов - Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. С 10 утра в этих районах действует “режим тишины”. В Межведомственном штабе по гуманитарному реагированию подчеркнули, что в этот раз обвинить Москву в срыве гуманитарной операции не удастся. Наши военные непрерывно мониторят ситуацию при помощи беспилотников. ВСУ и нацбатальоны не прекращают обстреливать территории народных республик. В Луганске подорвали нефтебазу. Под огнем пригороды Донецка.

Село Николаевка было освобождено более недели назад. Сейчас сюда пытаются подвести электричество. Дать воду. Наладить уже мирную жизнь. ВСУ пытаются помешать.

Съемочная группа телеканала "ТВ Центр" добралась до села Бугас и мы собственными глазами видела ситуацию в освобожденных населенных пунктах, которые сейчас по сути являются глубоким тылом. Подразделения украинской армии и националистических батальонов, находящиеся в Волновахе, не перестают их обстреливать.

В населенные пункты продолжает прибывать гуманитарная помощь. Питьевая вода. Средства личной гигиены. Продуктовые наборы. Все, что может понадобиться на первое время в том числе тем, кто смог выбраться из соседней Волновахи.

"В Волноваху войска ДНР зашли первого числа. Я третьего числа успел выехать. Там, где я живу, были войска ДНР, они меня выпустили. А там, где стоит Нацгвардия, людей не выпускают. Они, наоборот, прикрываются мирными жителями", - рассказал местный житель.

У семьи Ольги Ржавской дома больше нет. Но в Донецке живут родственники, которые позвали к себе. Сейчас они ждут автобус, что уехать в город. Несколько сумок с одеждой и игрушечное ружьё у семилетнего Андрея – все что осталось у людей.

"Мы как раз на окраине жили перед блокопостом. Там освободили, нам дали зеленую улицу, и мы выехали", - рассказала женщина.

Освобожденные населенные переходят под контроль местных органов самоуправления народных республик. Это означает начало работы всех социальных программ и функционирование служб жизнеобеспечения.

"Самая основная задача – это наладить сферу жилищно-коммунального хозяйства. Это подача электроэнергии, это подача газа в населенные пункты. И, конечно, обеспечить выплаты пенсионных и социальных пособий населению", - сообщил глава Старобешевской районной администрации ДНР Николай Михайлов.

В Волновахе идут тяжёлые уличные бои. Националистические батальоны, находящиеся в городе, сдаваться не собираются. Военные ДНР говорят, что украинская армия вновь применяет тактику еще 2014 года. Во время объявления эвакуации мирных жителей укрепляют свои позиции. А людей не отпускают.

Одна из главных задач властей ДНР – не допустить разрушений гражданской инфраструктуры и построек. Поэтому артиллерия работает не постоянно, нанося исключительно точечные удары. Используются разные типа боеприпасов, в зависимости от поставленной задачи.

"Дальность. Какой тип повреждений мы должны нанести. Осколочный. То есть мы должны пехоту поразить или бронетехнику поразить. Либо какой-то укреп район поразить. Все от этого зависит", - рассказал военнослужащий Народной милиции ДНР.

Глава ДНР продемонстрировал журналистам ноутбук, найденные в штабе запрещенного в России правого сектора рядом с селом Бердянское. В нем, например, инструкция по управлению иностранными ударными беспилотниками и данные по расположению войск народных республик. Компьютер имеет лицензионный номер реестра НАТО.

"Под их руководством восьмого марта планировалась наступательная операция в Донбассе и Крыму. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерацией операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народной республики", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Планам Киева сбыться не суждено. Это очевидно. Украинская армия, неся потери, отступает.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин. "ТВ Центр" из ДНР.

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