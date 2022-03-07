Последняя группа СММ ОБСЕ покинула Украину

Антироссийские санкции наносят ущерб западной экономике

7 марта на польско-белорусской границе, как ожидается, пройдет третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Запад продолжает оказывать давление на Москву. США могут запретить ввоз российской нефти на свою территорию. Правда, санкции всё сильнее бьют по экономике самих зарубежных стран. Этим утром цена на газ впервые в истории превысила 3 тысячи 600 долларов за тысячу кубометров.

Иностранные компании продолжают покидать российский рынок. На этот раз демарш устроил ряд стриминговых сервисов. США, похоже, готовы отказаться не только от нашего зрителя, но и энергоресурсов. Сегодня американский Конгресс рассмотрит вопрос исключения России из ВТО и запрет на импорт нефти. По сообщениям информагентств, законопроект предполагает "разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией". И это при том, что цена Brent уже превысила 139 долларов. Журналисты Associated Press назвали происходящее торговой катастрофой.

"Санкции в отношении России начинают наносить ущерб мировой торговле и будут иметь разрушительные последствия для импортеров энергоносителей и зерна. А также создадут волновые эффекты во всем мире, который все еще борется с перебоями в цепочках поставок, вызванными пандемией", - говорится в новостной заметке.

Выступая в эфире немецкого телеканала, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не сможет обойтись без российского угля и газа. Последствия санкций ощутили на себе и импортеры зерна. Сейчас их запасы находятся на минимальном за девять лет уровне. По подсчетам немецких аналитиков резервов хватит меньше, чем на три недели. Тогда как цены на пшеницу уже вышли из-под контроля. На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок. Под удар санкционной войны попадают не только торговые компании, но и обычные люди.

Финская авиакомпания отправляет в вынужденный неоплачиваемый отпуск две сотни пилотов и 400 бортпроводников. Все потому, что Россия и Финляндия взаимно закрыли небо для пролета гражданских рейсов.

А вот товарооборот нашей страны с Китаем с начала года вырос почти на 40% и некоторым это явно не нравится.

"Ни одна страна не оказала бы сейчас большего влияния на насильственную агрессию России в отношении Украины, чем Китай. Он должен присоединиться к остальному миру в осуждении российской агрессии и применить те же санкции, что и у нас. Пока они этого не сделали", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Но, несмотря на очевидные последствия, Запад лишь продолжает подливать масла в огонь, а точнее - оказывать финансовую поддержку Украине. Американский парламент планирует выделить Киеву 10 миллиардов долларов. Кроме того, по словам госсекретаря США, Вашингтон дает "зелёный свет" странам НАТО на поставку вооружения. Как сообщает CNN, с секретного аэродрома в Европе ежедневно отправляется до 17 рейсов военной помощи на Украину. В Минобороны России заявили, что использование авиабаз для боевой украинской авиации может быть расценено как вовлечение стран в вооруженный конфликт.

Польша поспешила заверить, что не даст разрешение на использование собственных аэродромов. А мониторинговая миссия ОБСЕ готовится к эвакуации.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Оставшаяся группа — глава миссии и высшее руководство — теперь покинет Украину", - говорится в заявлении организации.

По данным ООН, страну уже покинуло около 1,5 миллиона беженцев. Тем временем в Министерстве обороны нашей страны сообщили о том, что на Украине обнаружены факты экстренной зачистки следов военно-биологической программы. Работы по созданию опасных патогенов финансировали Соединенные Штаты Америки.

В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.

Анна Пешехонова, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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