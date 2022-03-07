Новая Зеландия объявила о санкциях против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу

Всего в списке 100 россиян

Власти Новой Зеландии приняли решение ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу.

Всего в санкционный список попали порядка 100 россиян, которые в той или иной степени связаны со спецоперацией на Украине, передает РИА Новости.

Кроме того, ограничения Новой Зеландии коснуться и белорусских высокопоставленных чиновников. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отметила, что санкции против России могут быть расширены.

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