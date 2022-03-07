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Националисты в Мариуполе использовали 150 мирных жителей как "живой щит"

12:24
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Они вели огонь из-за спин граждан

Украинские националисты использовали около 150 мирных жителей Мариуполя для прикрытия в качестве живого щита.
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Преступники вели огонь из-за спин граждан, зафиксированы жертвы, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан", - сообщил он в ходе брифинга.

Также Конашенков предоставил информацию о ходе спецоперации на Украине. Так, по данным на 7 марта, российские ВС установили контроль над населенными пунктами Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное.

Уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, ликвидировано 827 танков и прочих бронированных машин, подчеркнули в Минобороны России.

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