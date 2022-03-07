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В России госпитализировали более трех тысяч человек с COVID-19

12:12
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Впервые с 14 февраля зафиксировали менее 700 смертей

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 3 804 человека, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Прирост новых случаев составил 73 162. Скончались за сутки 668 пациентов, выздоровели – 122 619.

В Москве за сутки выявили 1 542 новых случая, в Подмосковье - 886.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 014 818 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 356 949 летальных исходов, вылечились - 14 690 595 пациентов.

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