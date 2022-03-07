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Киев отказался от открытия предложенных Россией гумкоридоров

13:08
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Власти сочли их неприемлемыми

Власти Киева выступили против открытия гуманитарных коридоров, по которым местных жителей будут вывозить в Белоруссию и Россию.
ВС России открыли гумкоридоры для выхода людей из украинских городов

Эвакуация должна проходить только в населенные пункты, расположенные на Украине, заявила вице-премьер Ирина Верещук. Он сообщила, что предложение Москвы о выводе гражданских лиц было манипуляцией.

"Мы требуем от России прекратить злоупотреблять доверием мировых лидеров и открыть маршруты, которые мы наметили", - заявила Верещук.

Ранее в Минобороны России заявили, что на территории Украины организованы шесть гуманитарных коридоров для эвакуации населения: Киев-Гомель, Мариуполь-Запорожье, Мариуполь - Ростов-на-Дону, Харьков-Белгород, Сумы-Белгород, Сумы-Полтава. 

Режим тишины начался 7 марта в 10:00 по московскому времени после просьбы французского президента Эммануэля Макрона к российскому лидеру Владимиру Путину. Российская сторона уже уведомила ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии гумкоридоров на Украине.

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