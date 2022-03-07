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Российская делегация вылетела на третий раунд переговоров с Украиной

12:51
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Начало встречи запланировано на 15:00, но у Украины "проблемы с логистикой"

Российская делегация вылетела в Белоруссию на третий раунд переговоров с Украиной.

Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь. Начало переговоров запланировано на 15:00 по московскому времени. Однако время может измениться, так как у украинской делегации есть "проблемы с логистикой", сообщил источник "Интерфакса".

Состав российской делегации остался прежним: Владимир Мединский, Леонид Слуцкий, Александр Фомин, Андрей Руденко, Борис Грызлов. Кто приедет от украинской стороны, пока не сообщается. Место переговоров осталось тем же - Беловежская пуща. 

Первый этап переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области, второй – 3 марта в Беловежской пуще. Москве и Киеву удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов, в том числе в организации гуманитарных коридоров для мирного населения.  

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