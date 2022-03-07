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"Мы придем к вам": Украина пригрозила России вторжением

13:55
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Спрятаться не получится, отметили в СНБО

Совет национальной безопасности и обороны пригрозил Москве вторжением на территорию России.

Сообщение такого характера оставил в своем Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что россияне нигде не смогут спрятаться: ни на виллах в Майями, ни в бункере на Урале.

"Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь <…> Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам", - написал Данилов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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