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Дети беженцев с Донбасса проведут день в музее

14:58
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Для юных гостей подготовили бесплатную программу

Уже более 186 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины с момента начала эвакуации. Десятки тысяч из них - дети. Власти многих принимающих регионов, помимо помощи с обустройством, подготовили и обширную культурную программу.

По всей стране проходит акция "День в музее". К ней присоединились десятки учреждений культуры. Для школьников из ДНР и ЛНР подготовлены бесплатные экскурсии и мастер-классы. Сегодня 50 ребят посетили государственный исторический музей в Москве. Юных гостей из Донбасса здесь очень ждали.

"Мы очень готовились волновались... Будет интересно", - сообщила заместитель директора государственного исторического музея Eкатерина Клюкова.  

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