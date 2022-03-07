Жители ЛДНР получают гумпомощь под обстрелами ВСУ

Россия выводит мирное население, а Киев усиливает обстрелы

Российские военные объявили “режим тишины” для безопасного выхода мирных жителей из 4-х украинских городов - Киева, Харькова, Мариуполя и Сум. В этих районах открыли гуманитарные коридоры. Наши специалисты мониторят ситуацию при помощи беспилотников. Тем временем, нацбатальоны и бойцы ВСУ усиливают обстрелы Донбасса.

Село Николаевка было освобождено более недели назад. Сейчас сюда пытаются подвести электричество. Дать воду. Наладить уже мирную жизнь. ВСУ пытаются помешать.

Несмотря на это, в населенные пункты продолжает прибывать гуманитарная помощь. Питьевая вода. Средства личной гигиены. Продуктовые наборы. Все, что может понадобиться на первое время в том числе тем, кто смог выбраться из соседней Волновахи.

В Волновахе идут тяжелые уличные бои. Националистические батальоны, находящиеся в городе сдаваться не собираются. Военные ДНР говорят, что украинская армия вновь применяет тактику еще 2014 года.

Во время объявления эвакуации мирных жителей, когда не стреляют – укрепляют свои позиции. А людей не отпускают.

Одна из главных задач – не допустить разрушений гражданской инфраструктуры и постройкам. Поэтому артиллерия работает не постоянно, нанося исключительно точечные удары. Используют разные типа боеприпасов, в зависимости от поставленной задачи.

Глава ДНР продемонстрировал журналистам ноутбук, найденные в штабе запрещенного в России правого сектора рядом с селом Бердянское. В нем, например, инструкция по управлению иностранными ударными беспилотниками и данные по расположению войск народных республик. Компьютер имеет лицензионный номер реестра НАТО.

"Под их руководством, восьмого марта планировалась наступательная операция на Донбассе и Крыму. Все это доказывает своевременность начала российской федерацией операции по оказанию помощи донецкой и луганской народной республики", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Планам Киева сбыться не суждено. Это очевидно. Украинская армия, неся потери, отступает.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин. "ТВ Центр" из ДНР.

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