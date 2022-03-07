Finnair оказалась на грани банкротства из-за антироссийских санкций

Компания несет значительные убытки

Цена на газ в Европе превысила 3 тысячи 900 долларов за тысячу кубометров. Это исторический максимум. Нефть торговалась в районе ста сорока долларов. Тарифы растут на фоне новостей из США - Вашингтон рассматривает возможность введения запрета на ввоз углеводородов из России. Правда, санкции все сильнее бьют по экономике самих зарубежных стран.

Иностранные компании продолжают покидать российский рынок. На этот раз демарш устроил ряд стриминговых сервисов. США, похоже, готовы отказаться не только от нашего зрителя, но и энергоресурсов. Сегодня американский Конгресс рассмотрит вопрос исключения России из ВТО и запрет на импорт нефти. По сообщениям информагентств, законопроект предполагает "разрыв "нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией". И это при том, что цена марки Brent уже превысила 139 долларов.

Последствия санкций ощутили на себе и импортеры зерна. Сейчас их запасы находятся на минимальном за девять лет уровне. По подсчетам немецких аналитиков, резервов хватит меньше, чем на три недели. Тогда как цены на пшеницу уже вышли из-под контроля и продолжают стремительно расти. На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок. Накануне посевной европейские фермеры рискуют остаться без российских удобрений. Из-за проблем с грузоперевозками Минпромторг заявил о необходимости приостановить экспорт некоторой химической продукции. В том числе производных метанола. Это, в свою очередь, непременно отразится на европейском производстве строительных материалов и фармацевтике.

Под удар санкционной войны попадают не только торговля, но и обычные люди. Финская авиакомпания отправляет в вынужденный неоплачиваемый отпуск две сотни пилотов и 400 бортпроводников. Finnair на грани банкротства.

А вот товарооборот нашей страны с Китаем с начала года вырос почти на 40% и некоторым это явно не нравится.

"Ни одна страна не оказала бы сейчас большего влияния на насильственную агрессию России в отношении Украины, чем Китай. Он должен присоединиться к остальному миру в осуждении российской агрессии и применить те же санкции, что и у нас. Пока они этого не сделали", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Но, несмотря на очевидные последствия, Запад лишь продолжает подливать масла в огонь. Американский парламент планирует выделить Киеву 10 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон дал "зелёный свет" странам НАТО на поставку вооружения. Как сообщает CNN, с секретного аэродрома в Европе ежедневно отправляется до 17 рейсов военной помощи на Украину. По данным ООН, Украину уже покинуло около 1,5 миллионов беженцев.

Тем временем в Министерстве обороны нашей страны сообщили о том, что на Украине обнаружены факты экстренной зачистки следов военно-биологической программы. Работы по созданию опасных патогенов финансировали Соединенные Штаты Америки. В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.

Анна Пешехонова, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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