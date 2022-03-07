Власти утвердили перечень недружественных России стран

В список вошли США, весь Евросоюз и ряд других государств

Российское правительство утвердило список стран, совершающих в отношении нашей страны недружественные действия.

Накануне соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин. В результате в список вошли: Австралия, Великобритания с ее территориями (Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), все страны Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Микронезия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Российские граждане и компании могут расплатиться в рублях по валютным обязательствам перед кредиторами из перечисленных недружественных государств, говорится в сообщении. Порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 миллионов рублей в месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"