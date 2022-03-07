Моди поблагодарил Путина за помощь в эвакуации индийцев из Украины

Радикалы удерживали студентов в Харькове

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны обсудили ситуацию на Украине, ход переговоров Москвы и Киева, организацию гуманитарных коридоров, а также эвакуацию граждан Индии из Украины.

В Кремле подчеркнули, что индийским студентам, которые удерживались радикалами в Харькове, удалось покинуть город только в результате сильного международного давления на киевские власти.

"Нарендра Моди выразил признательность российской стороне за предпринимаемые меры по возвращению на родину его соотечественников", - говорится в сообщении.

Состоявшийся 7 марта телефонный разговор между Путиным и Моди – уже третий по счету с начала обострения ситуации на Украине.

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