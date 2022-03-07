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Минобороны сообщило о 172 обстрелах вблизи гумкоридоров на Украине

15:26
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Радикалы удерживают в качестве живого щита иностранцев

Российские военные зафиксировали 172 обстрела со стороны украинских вооруженных сил и националистов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"При этом речь идет о районах обстрелов, непосредственно находящихся или прилегающих к предполагаемым гуманитарным коридорам", - заявил он.

Мизинцев добавил, что артиллерийский и минометный огонь не прекращался ни на секунды. Любые попытки жителей Мариуполя выдвинуться к гуманитарным колоннам пресекались "вплоть до применения оружия на поражение", отметил он.

Кроме того, украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита более полутора тысяч иностранцев. Только в городе Сума находятся 1140 граждан различных государств.

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