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За сутки в России госпитализировано 3847 больных коронавирусом

11:21
  • вторник
  • 08 марта 2022

Число инфицированных снижается

За сутки в России госпитализировано 3 847 больных коронавирусом, всего зафиксировано 66 576 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 081 394  человека с COVID-19, умер 357 601 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 195 человек, зарегистрирован 1 151 новый случай, всего в столице 2 713 634 инфицированных, скончались 41 886 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась почти на треть, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось более чем на 227%. При этом в девяти регионах число госпитализаций выросло, а в шести субъектах незначительно увеличилась заболеваемость.

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