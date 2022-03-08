За сутки в России госпитализировано 3847 больных коронавирусом

Число инфицированных снижается

За сутки в России госпитализировано 3 847 больных коронавирусом, всего зафиксировано 66 576 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 081 394 человека с COVID-19, умер 357 601 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 195 человек, зарегистрирован 1 151 новый случай, всего в столице 2 713 634 инфицированных, скончались 41 886 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась почти на треть, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей уменьшилось более чем на 227%. При этом в девяти регионах число госпитализаций выросло, а в шести субъектах незначительно увеличилась заболеваемость.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"