Московские врачи вылечили за сутки 2956 больных коронавирусом

В столице снимают ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 956 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 511 907.

К концу марта с российского бизнеса могут снять все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Уже сейчас часть регионов отказалась от QR-кодов, предприятия сняли ограничения по времени работы, перестали действовать требования по числу посетителей. Обязательными ограничениями пока остаются только масочный режим и дезинфекция.

По данным на 8 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 17 081 394 пациентам, умер с начала пандемии 357 601 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 713 634, в мире более 447 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 6 миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"