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"Может остановиться в любой момент": Песков назвал условия прекращения операции на Украине

15:44
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Одно из условий - признание Крыма российским

Операция России на Украине может остановиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в какой-либо блок, признать Крым частью России, а также независимость ЛНР и ДНР.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им следует прекратить боевые действия", - добавил Песков (цитата по РИА Новости).

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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