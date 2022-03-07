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Путин обсудил с главой Евросовета события на Украине

15:55
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Президент призвал Брюссель оказать давление на Киев

Основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями. Об этом заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
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Российский лидер призвал ЕС оказать давление на Киев для эвакуации населения по гумкоридорам.

"Российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли "режим тишины" для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин также заверил, что российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан на Украине.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.
 
В Минобороны заявляют, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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