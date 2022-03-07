Nissan остановит свой завод в Санкт-Петербурге

Это произойдет в ближайшие дни

Японский концерт Nissan в ближайшие дни остановит свой завод под Санкт-Петербургом.

"Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении компании, которое публикует РИА Новости.

На прошлой неделе в Nissan заявляли, что завод продолжает работать, однако там не исключали, что производство может быть приостановлено из-за задержек в поставках комплектующих.

Ранее о приостановке производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге заявила компания Toyota Motor. В качестве причины назывались нехватка комплектующих и нарушение цепочек поставок, вызванного санкциями.

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