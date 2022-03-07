В Беловежской пуще начался третий раунд российско-украинских переговоров

В ходе переговоров стороны обсудят три блока вопросов

В Белоруссии начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Белоруссии.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля. Они продлились около пяти часов. 3 марта состоялся второй раунд переговоров.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия для прекращения специальной военной операции на Украине. По его словам, если Киев их выполнит, операция завершится "в любом момент".

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

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