В Минобороны России рассказали об остановке в Мариуполе

Боевики стреляют по тем, кто выходит из дома

Жители подконтрольного украинским националистам Мариуполя вынуждены прятаться в подвалах и готовить еду на кострах из-за отсутствия в домах электричества и газа. Об этом сообщили в российском Минобороны России. Тех, кто готовит пищу на улице, боевики разгоняют.

"По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь. Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!" – сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что именно в таких домах националисты разворачивают свои огневые точки.

В Минобороны также сообщили, что подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль еще ряд населенных пунктов. Жителям оказывается гуманитарная помощь.

Кроме того, продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов.

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