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В Дублине грузовик протаранил ворота российского посольства

18:56
  • понедельник
  • 07 марта 2022

Водитель задержан

Грузовик протаранил ворота посольства России в столице Ирландии - Дублине. Об этом сообщает местная телерадиокомпания RTE. Один человек задержан.

В ходе инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование.

Ранее российское посольство сообщало, что жители Ирландии проводят агрессивные акции у здания диппредставительства, пишет ТАСС. Протестующие закидали яйцами машины дипломатов, вывели из строя ряд камер наблюдения, исписали стены посольства оскорблениями, а перед въездом на территорию разбросали гвозди.

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В ирландском Дублине грузовик протаранил ворота посольства России
В ирландском Дублине грузовик протаранил ворота посольства России
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