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Канада ввела новые санкции против России

19:57
  • понедельник
  • 07 марта 2022

В список попали 10 человек

Власти Канады расширили санкционный список против граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска. Также санкции введены в отношении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также Виктора Гаврилова и Дмитрия Иванова.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявлял, что новые санкции должны оказать дополнительное давление на российское руководство.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

В Минобороны заявляют, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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