Третий раунд российско-украинских переговоров завершился

Надежды России не оправдались

В Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась около 3 часов.

Как рассказал советник главы офиса Зеленского, переговоры пока не принесли результатов, однако есть позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров. По его словам, интенсивные консультации по вопросам урегулирования продолжены.

В свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что ожидания от переговоров не оправдались. Россия надеялась на подписание хотя бы протокола, однако письменно оформить итоги встречи не удалось.

Москва также надеется, что завтра гуманитарные коридоры заработают, добавил Мединский. По его словам, украинская сторона дала в этом заверения, пишет РИА Новости.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркивал президент.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля. Они продлились около пяти часов. 3 марта состоялся второй раунд переговоров.



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