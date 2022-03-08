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Путин поздравил женщин с 8 марта

10:06
  • вторник
  • 08 марта 2022

Весь мир отмечает Международный женский день

Россия вместе со всем миром сегодня отмечает Международный женский день. Это праздник весны, за которым стоит богатая история борьбы представительниц прекрасного пола за свои права.
Россиянки не останутся без цветов к 8 марта из-за санкций

По традиции, во многих странах на улицах крупных городов проходят пышные торжества, а мужчины дарят своим любимым цветы. Россиянок с праздником поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что мы живём в сложное время и перечислил вызовы последних месяцев: экономические проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия коронавируса.

"Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновлял", - напомнил глава государства.

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