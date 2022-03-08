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Путин объявил о новых выплатах на детей

10:44
  • вторник
  • 08 марта 2022

Они коснутся семей с небольшими доходами

Владимир Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет. Помощь получат семьи с низким доходом, выплаты начнутся в мае. Их размер пока не называется.
Омбудсмен предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Президент сообщил о новых мерах господдержки в своём обращении к россиянкам в Международный женский день. Путин напомнил, что в России уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно.

В своём поздравлении глава государства отметил, что мы живём в сложное время и перечислил вызовы последних месяцев: пандемия, экономические проблемы, военные конфликты.

"Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновлял", - напомнил глава государства.

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