Националисты не выпускают жителей из городов

Сегодня с 10 часов утра российские военные вновь объявляют режим тишины для эвакуации мирных граждан из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Как сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, украинская сторона до трёх ночи должна была согласовать маршруты, но пока никакой информации по этому поводу нет.

Без участия Украины российской стороне удалось на данный момент вывести из зон проведения специальной военной операции почти 174 тысячи человек, в том числе, более 44 тысяч детей. От украинских граждан, которые хотят эвакуироваться, поступило около двух миллионов обращений, но Киев раз за разом срывает договорённости, сообщает "ТВ Центр".

ВСУ, тем временем, продолжают обстрелы. По Донецку выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров. В ЛНР обстреляли шесть населённых пунктов.

Десятки студентов из Африки остаются в заложниках у украинских радикалов. Требуют выпустить их из города Сумы. В общежитии нет электричества. Запасы продовольствия подходят к концу. В похожей ситуации сейчас на Украине более полутора тысяч иностранцев.

Своим гражданам о возможности безопасно покинуть города киевский режим не сообщил. Те, кому чудом удалось вырваться из подконтрольных ВСУ населённых пунктов, рассказывают о том, как националисты использовали их в качестве живого щита.

Президент Зеленский штампует ежедневные обращения. Лейтмотив вот уже несколько дней один – Украину все бросили. По сути, Зеленский хочет прямой конфронтации НАТО с Россией. Всё это мало согласуется с дипломатическим процессом. Третий раунд российско-украинских переговоров в понедельник прошел в Беловежской пуще. По всей видимости, там же украинской делегации, в составе которой и министр обороны, мог быть задан и прямой вопрос о разработке Киевом биологического оружия. С 2014 года на территории страны было открыто более 30 лабораторий на американские деньги.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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