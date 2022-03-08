"Вы могли стать президентом мира": Янукович обратился к Зеленскому

Экс-президент попросил главу государства остановить кровопролитие

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к занимающему эту должность Владимиру Зеленскому. В заявлении прозвучал призыв любой ценой остановить кровопролитие.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России", - говорится в обращении Януковича. Текст публикует РИА Новости.

Янукович, как он сам заявляет, обращается к Зеленскому по-отечески. "Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей", - говорит экс-президент.

Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось.

Виктор Янукович был четвёртым президентом Украины, он занимал этот пост в 2010-14 годах. Фактически его никто официально не отстранял от власти с помощью законных рычагов. Во время событий 2014 года Януковича эвакуировали в Россию, здесь он и сейчас проживает. На Украине экс-президент заочно осуждён за государственную измену.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. Москва не собирается оккупировать украинскую территорию, целью операции является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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