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Собянин поздравил москвичек с праздником

12:16
  • вторник
  • 08 марта 2022

Мэр пожелал женщинам здоровья, любви и счастья

С весенним праздником москвичек поздравил Сергей Собянин. Обращение мэр опубликовал на своей странице в соцсети. Он отметил, что сегодня женщины добиваются впечатляющих результатов во всех сферах, а их доброта, любовь и забота привносят в мир гармонию, сообщает "ТВ Центр".
Путин поздравил женщин с 8 марта

"Нежность, доброта, любовь - эти качества воплощает в себе прекрасная половина человечества. Москва - женского рода, и в каждую сферу жизни столицы вы вносите свой уникальный, только вам присущий дар творения и украшения жизни. Спасибо вам, милые и родные, за душевную щедрость и красоту. Желаю вам здоровья, любви и счастья!" – сказал мэр.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта. В своём обращении он объявил о новых выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет. Помощь получат семьи с низким доходом, выплаты начнутся в мае. Их размер пока не называется.

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