Минобороны России открыло гуманитарные коридоры в крупных городах Украины

Выходу жителей мешают националисты

Утром 8 марта Россия повторно объявила режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, открыты гуманитарные коридоры из пяти городов. Накануне эвакуацию сорвали националисты и ВСУ.

Всего 20 километров от восточного района Мариуполя до села Безыменное, которое уже несколько дней под контролем бойцов ДНР. Но это расстояние жители окружённого приморского города вынуждены преодолевать часами, выезжать просёлочными дорогами. Выходу мирных жителей препятствуют украинские силовики.

Следующие 150 километров до Ростова – уже по безопасному маршруту. В российском городе для беженцев подготовлены пункты временного размещения.

В самом Мариуполе нет света и водоснабжения. Перед машинами с цистернами выстраиваются огромные очереди. В городе заканчиваются продукты. В условиях гуманитарной катастрофы бойцы националистических формирований используют людей, как живой щит, сообщает "ТВ Центр".

Действуя в сложных метеоусловиях и на малых высотах экипажи вертолётов Ка-52, уничтожили зенитную установку и бронетехнику украинских силовиков. Видео объективного контроля, предоставленное Минобороны России, подтверждает точное попадание снарядов в объекты инфраструктуры ВСУ.

При огневой поддержке нашей артиллерии и авиации продолжают наступление отряды народной милиции ЛНР и ДНР. Подразделения из Луганска сообщают, что за минувшие трое суток освободили восемь населённых пунктов.

Со своих позиций украинские военные продолжают обстреливать территорию народных республик. Применяют миномёты, артиллерию, а также тактический ракетный комплекс "Точка-У". Семь мирных жителей получили ранения, повреждены и разрушены более 110 жилых домов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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