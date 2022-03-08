ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны России открыло гуманитарные коридоры в крупных городах Украины

12:28
  • вторник
  • 08 марта 2022

Выходу жителей мешают националисты

Утром 8 марта Россия повторно объявила режим тишины для выхода мирных жителей из украинских городов. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, открыты гуманитарные коридоры из пяти городов. Накануне эвакуацию сорвали националисты и ВСУ.
ВКС России уничтожили за сутки более 150 военных объектов на Украине

Всего 20 километров от восточного района Мариуполя до села Безыменное, которое уже несколько дней под контролем бойцов ДНР. Но это расстояние жители окружённого приморского города вынуждены преодолевать часами, выезжать просёлочными дорогами. Выходу мирных жителей препятствуют украинские силовики.

Следующие 150 километров до Ростова – уже по безопасному маршруту. В российском городе для беженцев подготовлены пункты временного размещения.

В самом Мариуполе нет света и водоснабжения. Перед машинами с цистернами выстраиваются огромные очереди. В городе заканчиваются продукты. В условиях гуманитарной катастрофы бойцы националистических формирований используют людей, как живой щит, сообщает "ТВ Центр".

Действуя в сложных метеоусловиях и на малых высотах экипажи вертолётов Ка-52, уничтожили зенитную установку и бронетехнику украинских силовиков. Видео объективного контроля, предоставленное Минобороны России, подтверждает точное попадание снарядов в объекты инфраструктуры ВСУ.

При огневой поддержке нашей артиллерии и авиации продолжают наступление отряды народной милиции ЛНР и ДНР. Подразделения из Луганска сообщают, что за минувшие трое суток освободили восемь населённых пунктов.

Со своих позиций украинские военные продолжают обстреливать территорию народных республик. Применяют миномёты, артиллерию, а также тактический ракетный комплекс "Точка-У". Семь мирных жителей получили ранения, повреждены и разрушены более 110 жилых домов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.