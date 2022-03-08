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ВКС России уничтожили за сутки более 150 военных объектов на Украине

11:02
  • вторник
  • 08 марта 2022

Выведен из строя крупный аэродром

Российские военные с помощью высокоточного оружия вывели из строя аэродром в районе Житомира. Об этом на утреннем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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Всего за последние сутки самолёты ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. Истребители сбили в воздухе два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины.

Также выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три установки "Бук М-1", четыре пункта управления, две радиолокационных станции, девять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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