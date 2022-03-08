Запад ввёл против России более 5500 санкций

Продолжение следует, говорят в США

Сегодня в Японии вступили в силу новые антироссийские санкции. Среди прочих мер - запрет экспорта нефтеперерабатывающего оборудования в нашу страну. Всего за восемь лет Запад ввёл более пяти с половиной тысяч ограничений против Москвы, это абсолютный рекорд.

Впрочем, цифра эта, похоже, не окончательная. Во всяком случае, в Вашингтоне уже вполне прямо говорят о том, что ограничения в перспективе могут быть наложены и на экспорт российской нефти. Данный вопрос, по словам пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, сейчас активно прорабатывается, сообщает "ТВ Центр".

Однако единства по этому вопросу нет. Это понятно и по тем заявлениям, что делают лидеры некоторых стран, входящих в состав того же Евросоюза. Против эмбарго уже открыто выступила Венгрия и Болгария. Премьер-министр этой страны заявил, что будет просить Брюссель об исключении для его государства, потому как без российского газа и нефти ему не выжить. То же самое в принципе можно сказать и о Евросоюзе в целом, который, по словам экспертов, ждёт неминуемая катастрофа.

Цена на российский газ, бьющая исторические рекорды, уже об этом сигнализирует. И это при том, что "Газпром" пока выполняет свои обязательства в полном объёме, прокачивая газ, в том числе и через Украину. Хотя из-за введенных против России санкций, мог бы остановить эти поставки. Впрочем, идти на этот шаг Москва не хочет, понимая катастрофичность последствия для Европы.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия в случае санкций перенаправит поставки своих углеводородов в другие страны. Речь идёт прежде всего о Китае, который выступает против антироссийский санкций и заявляет, что продолжит развивать отношения с нашей страной, как и прежде.

Это касается и взаимной торговли, которая уже бьёт рекорды. Из-за этого на Китай крайне сильно давит Вашингтон, обещая ввести рестрикции уже и против Пекина. Одновременно с этим США продолжают наращивать поставки оружия на Украину. Накануне стало известно, что американцы всё-таки не против того, чтобы европейские страны передали Киеву старые советские военные самолёты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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