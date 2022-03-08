Российские военные помогли выехать с Украины хоккейной команде

Сейчас спортсмены в безопасности

Одна из главных проблем на Украине сейчас - создание гуманитарных коридоров для мирных граждан. Чтобы помочь людям выехать в безопасное место, всё чаще требуется помощь российских военных. Понадобилась она и нашим хоккеистам, которым пришлось эвакуироваться из Херсона в Крым.

24 человека – граждане России, Казахстана и Белоруссии, в основном хоккеисты с семьями и тренеры команды "Днепр". Три дня они не выходили из квартир, было страшно. Особенно за детей. Затем обратились к губернатору Челябинской области, тот позвонил севастопольскому коллеге. Спецоперацию организовал Черноморский флот, сообщает "ТВ Центр".

По пути наши военнослужащие забрали с собой пожилую пару из Севастополя. Они были в Трускавце на лечении. Уже ехали домой, но застряли в Херсоне. И многие кажется до сих пор не могут поверить, что 17-часовая эвакуация уже позади. Большинство хоккеистов скоро вернётся в родной Челябинск.

В Севастополе эвакуированные проведут несколько дней. Дело в том, что сейчас приостановлены полёты в южных регионах России, поэтому добираться до Челябинска им придётся на поезде. Прямого сообщения нет, но в ближайшие дни будет подобран самый оптимальный маршрут.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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