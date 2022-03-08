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В Музее Победы на Поклонной горе поздравили женщин-военнослужащих

13:27
  • вторник
  • 08 марта 2022

Для них выступили артисты эстрады

В одном из главных столичных мест воинской славы - Музее Победы на Поклонной горе - прошёл большой концерт в честь женщин-военнослужащих. На сцену вышли звёзды российской эстрады.
Путин поздравил женщин с 8 марта

В адрес девушек, которые служат в Вооружённых силах, прозвучало много поздравлений и тёплых слов. Артисты напомнили, что сильные женщины не меньше других нуждаются в мужском внимании и заботе, сообщает "ТВ Центр".

Ранее женщин с праздником поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что мы живём в сложное время. "Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновлял", - напомнил глава государства.

С весенним праздником москвичек поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что сегодня женщины добиваются впечатляющих результатов во всех сферах, а их доброта, любовь и забота привносят в мир гармонию.

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