Как учатся женщины в Военной академии РВСН

Репортаж из престижного вуза

Особым вниманием окружены 8 марта курсантки Военной академии РВСН. Это единственный подобный женский взвод стратегического назначения. Но тем жёстче конкурсный отбор и рвение в учёбе.

Они дотошно изучают каждую деталь новой учебной установки - машины обеспечения боевого дежурства подвижного ракетного комплекса. Это - курсантки академии РВСН имени Петра Великого, это один из старейших военно-технических вузов. Сейчас на общем потоке – 200 человек, а девушек - всего десять, сообщает "ТВ Центр".

Приём девушек в академию возобновили четыре года назад. Ядерному щиту страны нужны трудолюбивые и упорные женщины, ведь им отлично даётся монотонная работа по расчётам, на которую мужчинам зачастую не хватает терпения.

Большинство курсанток уже занимаются и научными разработками. А лучших в этом деле после выпуска приглашают преподавать в Академии. Много внимания уделяют здесь и спорту.

Когда в академии появились студентки, для них переоборудовали общежитие: выделили блок с собственным входом. Несмотря на строгую, аскетичную обстановку, после пар здесь царит атмосфера вполне лирическая.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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