Зеленский намекнул на признание Крыма, ДНР и ЛНР

Президент готов к переговорам с Владимиром Путиным

Владимир Зеленский больше не настаивает на обязательном вступлении Украины в НАТО. Кроме того, президент сделал первый шаг в сторону признания Крыма и республик Донбасса.

Украина имеет возможное решение проблемы с признанием территорий Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC. Это стало первым заявлением такого рода, прозвучавшим в Киеве.

Правда, президент не уточнил, что именно Украина может предложить по этому вопросу. Он заявил лишь, что готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным.

Отвечая на повторный вопрос американского журналиста о возможности признания Крыма частью России и независимости ДНР и ЛНР, Зеленский сказал: "Мы можем обсуждать и найти компромисс по вопросу о том, как эти территории продолжат жить".

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский заявил, что "давно охладел к этому". Президент признал, что альянс не готов принять его страну в свои ряды из-за страха обострения отношений с Россией.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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