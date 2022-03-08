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Назван размер новых выплат на детей от 8 до 16 лет

15:08
  • вторник
  • 08 марта 2022

Разъяснения дали в Министерстве труда

Размер новых детских выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей. Сумма будет варьироваться в зависимости от региона. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Путин объявил о новых выплатах на детей

Как пояснил в эфире телеканала "Россия-24" глава ведомства Антон Котяков, размер выплаты на одного ребёнка от восьми до 16 лет составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума в конкретном субъекте.

О новых мерах поддержки семей с детьми ранее сообщил Владимир Путин. Помощь получат семьи с низким доходом, выплаты начнутся в мае.

Президент заявил об этом в своём видеопоздравлении женщинам в день 8 Марта. Путин напомнил, что в России уже есть выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно.

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