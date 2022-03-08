Shell и ВР объявили об отказе от российской нефти

Компании уходят из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell откажется от закупок российской нефти и от участия в проектах в России, говорится в заявлении компании. Там признают, что процесс ухода с российского рынка будет непростым.

Компания объявила о том, что не будет продлевать срочные контракты с Россией и изменит цепочку поставок сырой нефти. В Shell заявили о трудностях отказа от российских нефти и газа.

"Это сложная задача. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения займет гораздо больше времени", - признали в компании.

Похожее заявление сделали в британской компании ВР. Там тоже объявили об отказе от закупок российских углеводородов.

После начала спецоперации на Украине по защите жителей ДНР и ЛНР из России временно ушли некоторые западные компании. Эксперты не видят в этом ничего страшного и говорят, что Россия найдёт новых партнёров в странах, которые отказались объявлять нам санкции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

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