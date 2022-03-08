ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Shell и ВР объявили об отказе от российской нефти

15:29
  • вторник
  • 08 марта 2022

Компании уходят из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell откажется от закупок российской нефти и от участия в проектах в России, говорится в заявлении компании. Там признают, что процесс ухода с российского рынка будет непростым.
Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию

Компания объявила о том, что не будет продлевать срочные контракты с Россией и изменит цепочку поставок сырой нефти. В Shell заявили о трудностях отказа от российских нефти и газа.

"Это сложная задача. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения займет гораздо больше времени", - признали в компании.

Похожее заявление сделали в британской компании ВР. Там тоже объявили об отказе от закупок российских углеводородов.  

После начала спецоперации на Украине по защите жителей ДНР и ЛНР из России временно ушли некоторые западные компании. Эксперты не видят в этом ничего страшного и говорят, что Россия найдёт новых партнёров в странах, которые отказались объявлять нам санкции.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР. Перед этим Москва признала независимость республик Донбасса, а их руководители обратились к России за помощью. В планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Завод Shell
Завод Shell
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.