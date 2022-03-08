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Китай требует от США раскрыть данные о биолабораториях на Украине

16:15
  • вторник
  • 08 марта 2022

Там могли работать над созданим биологического оружия

Пекин заинтересовался информацией о наличии на территории Украины биологических лабораторий США, которые работали с опасными вирусами. МИД Китая призвал США раскрыть данные по таким биолабораториям, заявил официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь.
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По словам дипломата, на Украине находятся 26 американских лабораторий, где хранятся опасные вирусы. В Китае настаивают на том, что Штаты должны раскрыть информацию о том, какие вирусы есть в лабораториях и какие исследования с ними проводились.

Об обнаружении американских биолабораторий на Украине ранее заявляло и Минобороны России. Как сообщили в военном ведомстве, там велась разработка компонентов биологического оружия, финансируемая Пентагоном.

24 февраля, в день начала российской спецоперации на Украине сотрудники лабораторий получили приказы об экстренном уничтожении патогенов холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других смертельных болезней.

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